Etwa 200 Menschen sind bei der Pro-Russland-Demo durch die Innenstadt dabei

In einer Demokratie ist eine solche Demonstration völlig legitim. Vielleicht erklärt, zum Beispiel mir, mal jemand, was das „unsterbliche Regiment Augsburg“ sein soll. Einen kämpfenden Verband innerhalb der Roten Armee, der bis 1945 diesen Namen getragen hätte, habe ich nirgends gefunden.



Und absolut unbestritten ist die Tatsache, dass es die Rote Armee war, die der faschistischen Wehrmacht militärisch das Rückgrat gebrochen hat. Die Verluste der Armee und der Zivilbevölkerung waren enorm. Dass sich Familienangehörige an diese Opfer erinnern, ist zu respektieren. Den am Ende waren es die Soldaten in vorderster Front, und gequälte Zivilisten, die den Blutzoll zu entrichten hatten, und nicht Stalin und seine Bande.

Nur ist es 77 Jahre nach den Ereignissen auch legitim, zu hinterfragen, ob die Erzählung der sowjetischen Propaganda zum heroischen Sieg über den Hitlerfaschismus so stehen bleiben kann.

Natürlich ist die deutsche Prägung des Faschismus am Ende unter den Schlägen der Roten Armee untergegangen. Aber war es Stalins eigentliches Ziel, den Nationalsozialismus zu besiegen? Wurde das millionenfache Opfer sowjetischer Menschen für einen profanen Eroberungskrieg missbraucht? In der Theorie träumten die russischen Kommunisten schon unter Lenin, und Stalin war dessen gelehriger Schüler, von der gewaltsamen Verbreitung ihrer Ideologie. Hier gab Hitler Stalin die Gelegenheit, genau das umzusetzen. Und die Nachkriegsgeschichte stützt diese Erzählung. Polen, Ungarn oder die Tschechoslowakei mussten ja nicht von einer Nationalsozialistischen Gesellschaft, sehr wohl von einer Besatzungsmacht befreit werden. Trotzdem wurden sie in das sowjetische Imperium eingegliedert. War nicht das das Ziel Stalins? Sind Millionen sowjetische Menschen in erster Linie für den Traum Stalins von der Weltrevolution gestorben?

Stalin hatte mit Hitlers Gesellschaftsordnung keine Probleme. So lies er es zu, dass die rote Armee durch ihre Scherenfernglässer zusah, wie die Wehrmacht den Warschauer Aufstand niederschlug. Da übernahmen die Deutschen Stalins Werk der Vernichtung der polnischen Intellektuellen und bürgerlichen Demokraten. Und nach dem Krieg wurden die KZ auf deutschen Boden einfach von den Sowjets weiter betrieben. Auch die Vertreibung von Millionen Menschen, nur auf Grund ihrer Nationalität, insbesondere Deutsche im deutschen Osten und Polen in Weißrussland, ist Ergebnis des Blutzoll, den sowjetischen Menschen erbracht haben.



Das unfassbare Opfer dieser Menschen wurde missbraucht. Auch das könnte man auf so einer Veranstaltung mal thematisieren. Und da überschneiden sich dann deutsches und sowjetisches Gedenken. Den auch Millionen Deutsche wurden missbraucht und deren Leben für eine Machtphantasie vernichtet.



Für beide Seiten gilt wohl noch immer Hannes Waders Lied: „ Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns

Heute immer noch tun.“



Befreit man aber die Erzählung des 2.Weltkrieges von all ihren propagandistischen Überbau, dann dürften da keine Panzer über Moskaus roten Platz donnern, sondern einfach nur ein großer Strom an Menschen still defilieren, und die Putins dieser Welt müssten vor diesen stillen Menschen das Knie beugen. Doch von dieser Selbsterkenntnis ist das heutige Russland Lichtjahre entfernt. Putins Parade gleicht eher Hitlers „Gedenktag für die Bewegung“.

