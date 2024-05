Augsburg

vor 31 Min.

Europawahl: Eine FDP-Kandidatin, die sich für die Jugend einsetzen will

Plus Lina Braun ist 21 und kandidiert für die FDP bei der Europawahl. Sie will die junge Generation repräsentieren. Den Anspruch, Politikerin zu werden, hat sie nicht.

Von Jonas Klimm

Die Familienforschung hat es Lina Braun angetan. "Ich liebe es, die Geheimnisse der Vergangenheit zu erkunden", sagt die 21-Jährige. So habe sie in der Schweiz enge Verwandte gefunden. In Augsburg habe sie ebenfalls Vorfahren recherchieren können, und das, obwohl die Eltern und Großeltern ursprünglich nicht aus der Stadt kämen. Bei ihrem aktuellen Projekt geht es um die Zukunft. Braun tritt für die FDP bei der Wahl zum Europaparlament an. "Ich will die junge Generation stärker repräsentieren", sagt die Studentin der Politikwissenschaft. Ihre Chancen, ins Europaparlament einzuziehen, sind bescheiden. Dennoch verspricht sie sich durch die Kandidatur einen größeren Einfluss.

Braun steht auf Platz 16 der FDP-Kandidatenliste. Aktuell hat die FDP fünf Sitze, Umfragen deuten auf keinen größeren Zuwachs hin. Braun stört das nicht, sie ist realistisch. "Wahrscheinlich werde ich nicht ins Europaparlament einziehen", sagt sie. "Ich habe nicht den Anspruch, Politikerin zu werden. Mir geht es um etwas anderes." Braun betont, sie wolle etwas für die junge Generation bewirken. "Ich habe jetzt einen Listenplatz, mit dem ich bei meinen Abgeordneten Gehör finde." Damit könne sie auch in den nächsten fünf Jahren für die jüngere Generation in Augsburg etwas erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen