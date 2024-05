Augsburg

06:00 Uhr

Europawahl-Kandidat Jörn Seinsch (SPD): "Musste nicht aus Schatten des Vaters treten"

Plus Jörn Seinsch tritt für die SPD als Kandidat zur Europawahl an. Der 44-Jährige erzählt, warum dies für ihn ein großer Schritt war und wie es ist, einen bekannten Vater zu haben.

Von Ina Marks

Bislang war Jörn Seinsch kein Mensch, der sich gerne in den Vordergrund drängte. Doch seit einigen Tagen kommt die Öffentlichkeit nicht mehr in ihm vorbei. Seinschs Gesicht prangt schwabenweit auf über 1000 Wahlplakaten. Der Augsburger tritt für die SPD als Kandidat für die Europawahl an. Der 44-Jährige erzählt, wie es zu dem Schritt kam und warum er nie das Gefühl hatte aus dem Schatten seines bekannten Vaters Walther Seinsch, dem früheren FCA-Präsidenten und Ehrenbürger der Stadt Augsburg, heraustreten zu müssen.

Jörn Seinsch sitzt in einem Café in der Innenstadt und ist gespannt auf das Interview. Viele hat er bislang nicht geführt. Wie er erzählt, hatte er die Anonymität immer geschätzt. "Ich habe an meinem Vater gesehen, was es heißt, im Mittelpunkt zu stehen." Der Vater, er war und ist oft präsent im Leben des Sohnes. "Wenn man so einen erfolgreichen Vater hat, der das Projekt FC Augsburg mitentwickelt und einen großen Namen hier hat, wird man auch viel auf ihn angesprochen", meint Jörn Seinsch. Er habe dies allerdings nie als negativ empfunden. Sein Vater Walther Seinsch hat in Augsburg große Spuren hinterlassen.

