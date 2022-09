Augsburg

18:45 Uhr

Stadtwerke dünnen den Takt für Straßenbahnen am frühen Abend aus

Plus Bei den Straßenbahnen in Augsburg kommt es zu Streichungen. Damit wollen die Stadtwerke die Reserven schaffen, um Spontan-Ausfälle zu verhindern.

Von Stefan Krog

Angesichts ihres aktuellen Mangels an Fahrern und Fahrerinnen wollen die Stadtwerke ihr Angebot am frühen Abend gezielt ausdünnen. Wie berichtet fielen zuletzt an manchen Tagen bis zu vier Prozent aller Fahrten kurzfristig aus, weil viel Fahrpersonal erkrankt ist und sich die Verkehrsbetriebe gleichzeitig schwertun, freie Stellen neu zu besetzen. Man hoffe, mit dieser Maßnahme mehr Stabilität in den Fahrplan zu bekommen, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza am Mittwoch. Die bisherigen Spontan-Ausfälle auch im Berufsverkehr seien gerade für Pendler und Pendlerinnen schwierig. "Wir wollen keine ungeplanten Fahrtenausfälle mehr, sondern zu Zeiten geringerer Nachfrage Anpassungen am Fahrplan vornehmen, um mit dem verfügbaren Personal über die Runden zu kommen", so Casazza.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen