vor 46 Min.

Fall Jurca: Welche Rolle politisch motivierte Kriminalität in Augsburg spielt

Plus Der Angriff auf Andreas Jurca wirft ein Licht auf Delikte in Augsburg, die politischen Hintergrund haben. Gerade die AfD sieht sich im Visier. Was ist dran?

Von Max Kramer

Wenn an diesem Samstag der große Plärrer-Umzug anläuft, dann wird das Publikum in Augsburg viel Polit-Prominenz zu sehen bekommen. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat sich angekündigt, ebenso wie viele andere bayernweit bekannte Politikerinnen und Politiker. Und dann wird wohl auch ein Mann dabei sein, der erst seit Kurzem in diese Kategorie gehört: Andreas Jurca. Der Augsburger AfD-Politiker, der bei der anstehenden Landratswahl kandidiert, ist inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus Gesprächsthema. Grund ist der Angriff, zu dessen Ziel Jurca am 12. August geworden sein soll. Und die Mutmaßung, es könne sich dabei um eine politisch motivierte Tat gehandelt haben.

Es geht Andreas Jurca wieder etwas besser, so sagt er es am Telefon. Die Schwellungen im Gesicht hätten abgenommen, nur die Verletzung im Sprunggelenk schränke ihn noch ein. Er sei nach wie vor auf Krücken angewiesen, zumindest organisatorisch sei er aber im Wahlkampf aktiv. Zum Angriff selbst, betont er, wolle er sich weiterhin nicht äußern. Er kooperiere "voll und ganz" mit der Polizei und habe nichts zu verbergen. Sonst hätten die Schilderungen, die er in den Tagen nach dem Vorfall getätigt habe, Bestand.

