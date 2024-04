FCA-Profi Framberger tritt am UKA mit Roboter im Elfmeterschießen an

An der Augsburger Uniklinik tritt Raphael Framberger, Fußballprofi des FC Augsburg, gegen einen Oberarzt im Elfmeterschießen an – allerdings "nur" per Roboter.

Raphael Framberger, Fußballprofi des FC Augsburg, hat sich am Donnerstag auf für ihn unbekanntes Terrain begeben. Er trat zwar im Elfmeterschießen an, jedoch nicht auf dem Platz – sondern im Eingangsbereich der Augsburger Uniklinik an einem OP-Roboter. Der 28-Jährige duellierte sich am DaVinci-Roboter, der meist bei mittel- bis schweren Operationen zum Einsatz kommt, mit Svetoslav Dyakov, Oberarzt und Leiter der robotischen Urologie am UKA. Am Ende stand es 3:3.

Das Duell zwischen FCA-Profi Raphael Framberger und Oberarzt Svetoslav Dyakov endete 3:3 Foto: Ulrich Wirth

FCA-Profi duelliert sich an der Augsburger Uniklinik an OP-Roboter "Da Vinci"

Das Duell war Teil von Aktionstagen, in deren Rahmen das OP-System Patienten und Öffentlichkeit vorgestellt wurde. In Augsburg gibt es bislang lediglich einen "Da-Vinci"-Roboter am Uniklinikum, daneben besitzt auch eine urologische Privatpraxis in der Innenstadt ein solches System. Vorteil ist unter anderem, dass Eingriffe weniger invasiv ablaufen.