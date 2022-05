Feste, Feste, Feste: So wird der Feier-Sommer 2022 in Augsburg

In den kommenden Wochen gibt es ein Paket an Veranstaltungen. Modular, Sommer am Kiez, Freilichtbühne und La Strada warten auf Gäste. Ein Überblick.

Das große Stadtfest in Augsburg muss dieses Jahr wieder ausfallen. Die Augsburger Sommernächte werden allerdings durch eine Vielzahl an Veranstaltungen ersetzt. Aus sportlicher Sicht ist die Kanu-Weltmeisterschaft am Eiskanal der Höhepunkt im Jahr 2022, das Rahmenprogramm spielt sich am Rathausplatz ab. Auch auf kultureller Ebene erwartet die Gäste ein bunter Mix, und: Das Jugendfestival Modular kehrt nach der Corona-Pause zurück. Ein Überblick.

Modular Das Jugendfestival steigt von Freitag, 3. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, am Gaswerkgelände in Oberhausen. Viele Tickets sind schon weg. Erstmals ist Modular an beiden Wochenend-Tagen.

Kulturbiergarten Bereits im Vorjahr war am Königsplatz ein abgetrennter Biergarten eingerichtet worden. Es gab eine Bühne, auf der lokale Bands auftraten. Dies ist auch in diesem Jahr vorgesehen, Start ist im Juni. Neu ist, dass der Kulturbiergarten an Samstagen auch tagsüber geöffnet hat.

Swing in der City Auch diese Veranstaltung ist bereits eingeführt. Unter Anleitung von Tanzlehrern wird getanzt, dieses Jahr auf dem Martin-Luther-Platz. Gestartet wird ebenfalls im Juni.

Lange Kunstnacht Sie ist im Augsburger Terminkalender ein fester Bestandteil. Museen und Galerien haben an diesem Abend länger geöffnet. Termin ist am Samstag, 25. Juni.

Konzerte im Brunnenhof Diese Konzertreihe hat einen besonderen Charme, was am Veranstaltungsort liegt. Der Brunnenhof ist eine wundervolle Kulisse für die Konzerte. Lokale Kulturschaffende aller Genres können die Open-Air-Bühne in den Monaten Juni, Juli und August kostenfrei für Auftritte buchen. Die Bühne ist überdacht. Die Konzertreihe startet im Juni und geht bis in den August.

Die Freilichtbühne in Augsburg. Foto: Jan Pieter Fuhr

Freilichtbühne Das Staatstheater führt in dieser Saison das Musical "Kiss me, Kate" auf. Premiere ist am Samstag, 18. Juni. Auch das Fugger-Musical "Herz aus Gold" kehrt zurück.

Beach Yoga Die Veranstaltung fand im Vorjahr auf dem Rathausplatz statt. Jetzt geht es an den Martin-Luther-Platz. Ein Sandstrand wird eigens aufgebaut. Start ist am 1. Juli.

Silent Disco Auch dieses Veranstaltungsformat ist nicht neu. Es handelt sich um eine Disco, bei der die Gäste Kopfhörer tragen. Veranstaltungsort ist der Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie. Termin von Donnerstag, 7. Juli, bis Samstag, 9. Juli.

Sommer am Kiez Gastronom Stefan Meitinger, bekannt als "Bob", holt Bands für mehrere Konzerte nach Augsburg. Anfangs fand der Sommer am Kiez am Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof statt, nun ist das Fest umgezogen. Gefeiert wird jetzt am Gaswerk in Oberhausen.

Kunstwerk Es ist eine Open-Air-Veranstaltung mit Slams, Konzerten und Comedy. Kunstwerk läuft von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 24. Juli. Veranstaltungsort ist ebenfalls das Gaswerkgelände.

Konzerte im Fronhof Kulturinteressierte wissen um die Qualität dieser Konzertreihe. Sie findet dieses Jahr von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, statt.

Rahmenprogramm Kanu-WM Die Weltelite kommt zu den sportlichen Wettkämpfen an den Eiskanal. Siegerehrungen finden am Rathausplatz statt. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm. Termin ist von Dienstag, 26. Juli, bis Sonntag, 31. Juli.

Im Jahr 2021 fand La Strada auch am Willy-Brandt-Platz statt. Foto: Bernd Hohlen

La Strada Der Straßenkünstlerwettbewerb kehrt zurück. Dieses Jahr gibt es keine Besucherbeschränkung. Es muss auch kein Ticket vorab erworben werden. Die Künstlerinnen und Künstler treten in der Innenstadt auf. Termin ist von Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli.

Internationaler Jazzsommer Auch diese Veranstaltungsreihe ist etabliert. Sie feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Auftritte sind im Juli und August. Beginn ist am Mittwoch, 6. Juli. Wie immer geht es in den Botanischen Garten.

Festival der Kulturen Die Veranstaltung wird um den Titel "Water & Sound" ergänzt. Auftrittsorte von Künstlern sind die Innenstadt und Orte entlang der Wasserwege in Augsburg.

Friedensfestival Diese Veranstaltung feiert Premiere. Am Vortag des Augsburger Friedensfestes findet am Gaswerk ein Open-Air-Konzert mit international bekannten Künstlern statt. Zu ihnen gehört unter anderem Leonie, die gegenwärtig die Hitparaden stürmt.

Freilichtbühne Die Freilichtbühne in den Wallanlagen am Roten Tor ist Schauplatz von mehreren Konzerten. Unter anderem haben sich Alphaville, Tocotronic, Haindling und Fatoumata Diawara angekündigt. Termine sind von 7. bis 14. August.