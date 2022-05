Open Air

18:45 Uhr

So feiert der Internationale Augsburger Jazzsommer den 30. Geburtstag

Plus Der Internationale Augsburger Jazzsommer wartet im Jubiläumsjahr mit Größen wie John McLaughlin und Kenny Garrett auf. Alles wichtige zum Open-Air-Event im Botanischen Garten.

Von Sebastian Kraus

Einen ganz normalen Internationalen Jazzsommer hat Tilman Herpichböhm noch nicht erlebt, seit er zur Ausgabe im Jahr 2020 als künstlerischer Leiter übernommen hat. Galt es zwei Jahre in Folge mit den Umständen der Pandemie zu kämpfen, steht dieses Jahr aber ein großer Geburtstag an: Seit 30 Jahren machen Jazzfans den Botanischen Garten zur Pilgerstätte einer Musik, für die das Wort mit den vier Buchstaben bestenfalls eine Orientierungshilfe sein kann. Der Beweis, dass sich Jazz beständig wandelt und von den großen Altmeistern ebenso beeinflusst wird wie von den jungen Wilden, steht nun auf den Plakaten des 30. Internationalen Jazzsommers in Namen gedruckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

