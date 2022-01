Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung in Augsburg

In einem Mehrfamilienhaus in der Augsburger Innenstadt war am Montagmorgen Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hörten plötzlich einen Rauchwarnmelder.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr in die Johannes-Haag-Straße in der Innenstadt alarmiert. Grund war ein Rauchwarnmelder in einem mehrgeschossigen Wohnhaus, der ausgelöst worden war.

Als Bewohner den Warnton registrierten, wählten sie den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten im Innenhof die betreffende Wohnung schnell lokalisieren, sie war bereits stark verraucht. Im Bereich der Küche war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Frau aus der Wohnung und löschte das Feuer.

Brand in Johannes-Haag-Straße: Feuerwehr rettet Frau

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr hatte die Mieterin durch die giftigen Brandgase eine Rauchgasvergiftung erlitten, sie kam in eine Klinik. Eine Katze, die sich ebenfalls in der Brandwohnung befand, wurde in eine Tierklinik transportiert. Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen waren notwendig, um den giftigen Brandrauch aus der Wohnung zu bringen. Bei den Arbeiten wurde eine Drehleiter auf der Lechhauser Straße eingesetzt, dabei kam es stadtauswärts zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Augsburg mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie ein Notarzt und mehrere Streifenbesatzungen der Polizei. (ina)