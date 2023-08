Feuerwehreinsatz im Antonsviertel: Spülmaschine fängt Feuer

Im Augsburger Antonsviertel brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nun ermittelt die Polizei.

Zu einem Brand kam es am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr im Augsburger Antonsviertel. Als die Berufsfeuerwehr Augsburg in der Christoph-von-Schmid-Straße eintraf, hatte sich dort in einem Mehrfamilienhaus schon dichter Rauch entwickelt. Er quoll aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig aus dem Haus in das Freie gerettet, so die Feuerwehr. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude und löschte in der Brandwohnung, wo eine Spülmaschine Feuer gefangen hatte. Sie konnte schnell gelöscht werden. Die umliegenden Wohnungen wurden auf Rauch kontrolliert, alle davon betroffenen Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Nach etwa einer Stunde konnte das Gebäude wieder an die Bewohner übergeben werden, die Feuerwehr rückte ab. Zu Brandursache und Schadenshöhe ermittelt nun die Polizei. (AZ)