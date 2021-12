Feuerwehrmuseum eröffnet nach fast zwei Jahren wieder

Die Verantwortlichen des Feuerwehrmuseums in Kriegshaber haben Corona für eine Erweiterung der Räumlichkeiten genutzt. Besucher sind einmal im Monat willkommen.

Wie vielen anderen Kulturstätten hat Corona auch dem Feuerwehrmuseum Augsburg arg zugesetzt. Mehr als das: Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 blieb die Tür für die Öffentlichkeit geschlossen. Jetzt eröffnet das kleine Museum, das sich in Kriegshaber in der Ulmer Straße 153 befindet, wieder - doppelt so groß wie bisher. Denn die Verantwortlichen um Thomas Reichel, Vorsitzender des Trägervereins, haben die Zwangspause zu einer Erweiterung genutzt genutzt und Teile der nebenan gelegenen ehemaligen Werkstatt integriert.

Das Feuerwehrmuseum Augsburg ist doppelt so groß wie bisher

Jetzt können sich die Besucherinnen und Besucher auf rund 80 Quadratmetern auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Feuerwehr und des Löschwesens begeben. Auch wer schon mal im Museum war, sollte wieder vorbeischauen. "Nichts steht mehr da, wo es vorher war", verspricht Reichel. Schwerpunkt der privat zusammengetragenen und von Feuerwehren gespendeten Sammlung sind Exponate aus Augsburg und der Region sowie Bayern. Auch über die Feuerwehr während des Dritten Reichs und zu DDR-Zeiten gibt es Informationen.

In diesem Eckgebäude an der Ulmer Straße 153 befindet sich das Feuerwehrmuseum. Foto: Silvio Wyszengrad

Neu ist der Museumsshop, der unter anderem Spielsachen für Kinder sowie eine Jubiläumstasse anbietet. Das kleine Feuerwehrmuseum ist vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben worden. Geöffnet ist wie vor Corona-Zeiten jeden ersten Sonntag im Monat von 12 bis 15 Uhr - das nächste Mal am 2. Januar- sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0162/4227950. Der Eintritt ist frei, derzeit gilt die 2G-plus-Regelung. Das heißt: Die Gäste müssen entweder zweifach geimpft sein und einen negativen Testnachweis vorlegen oder dreifach immunisiert sein - in diesem Fall entfällt die Testpflicht. Bis zu acht Personen können sich gleichzeitig im Museum aufhalten. Sollte der Andrang größer sein, bittet der Vereinsvorsitzende Reichel um Geduld. Er ist übrigens nicht nur ein leidenschaftlicher Sammler von Requisiten früherer Zeiten, sondern als ehrenamtlicher Kreisbrandinspektor im Landkreis Augsburg auch aktuell als Brandschützer im Einsatz.

