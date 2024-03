Firma Hosokawa Alpine investiert in den Augsburger Standort

Das Unternehmen baut am Firmensitz in der Peter-Dörfler-Straße in Augsburg. Davon sollen Belegschaft und Geschäftspartner profitieren.

Die Hosokawa Alpine AG hat in den Standort Augsburg kräftig investiert. Nach Firmenangaben handelt es sich um eine Millioneninvestition am Firmensitz in der Peter-Dörfler-Straße in Göggingen.

Eingeweiht wurden die neue Kantine und das neue Konferenzzentrum. Seit Dezember 2022 waren die Bauarbeiten auf dem Gelände des alten Schulungszentrums auf dem Werksgelände im Gang. Holger Niemeier, Vorstandsmitglied der Hosokawa Alpine, sagt: "Mit dem neuen Gebäude und seiner Nutzung als moderne Kantine und Konferenzzentrum können wir in Zeiten des Fachkräftemangels unseren derzeit rund 840 Mitarbeitenden in Augsburg tagtäglich etwas Besonderes anbieten.“

Das sei dem Unternehmen die Investition von mehreren Millionen Euro in den Standort wert gewesen. Die Kantine sei nach dem sogenannten Counter-Prinzip konzipiert. „Die Mitarbeitenden und Gäste bestellen an einem festen Servicepunkt und bekommen ihr Essen ausgehändigt“, sagt Niemeier. Die Firma biete täglich drei Menülinien an: traditionell, vegetarisch und „natürlich leicht“ mit Bowls, Salaten oder veganen Speisen.

Hosokawa Alpine: Kantine mit überdachtem Außenbereich

An warmen Tagen kann der neue, überdachte Außenbereich mit Pergola genutzt werden, der für 50 Personen Platz bietet. Insgesamt verfügt die Kantine über 250 Plätze. Im ersten Stock befindet sich das neue Konferenzzentrum mit einer Fläche von 120 Quadratmeter für Veranstaltungen, Vorträge, Schulungen oder Hausmessen. Es ist multifunktional bestuhlbar, vollklimatisiert und nach neuestem Stand der Technik ausgestattet, heißt es.

Lesen Sie dazu auch