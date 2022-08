Die Augsburgerin Franziska Barnerts lebt für und mit Chinchillas

Die Augsburgerin Franziska Barnerts hat Chinchillas in ihrer Wohnung ein ganzes Dorf eingerichtet. Nun hat sie ihre Faszination für die Tiere in einem Buch verarbeitet.

Ihre eigentliche Heimat ist Südamerika, doch Chinchillas können sich auch im Stadtjägerviertel wohl fühlen. Und offenbar wirken die Nager inspirierend. Die Augsburgerin Franziska Barnert jedenfalls ist von ihren Haustieren so fasziniert, dass sie ihnen ein Buch gewidmet hat. In "Auf der Suche nach der Chinfeder" erzählen die Nager Ratatui und Leopold, wie man im Leben nach den schönen Dingen sucht und wie man sie bestenfalls behält. Im wahren Leben haben sie dieses Ziel längst erreicht: Ihre Besitzerin hat den Chinchillas ein Dorf aus drei Volieren gebaut, in denen sie sich austoben oder zurückziehen können: das "Chinchidorf".

Was das Suchen betrifft, haben die Chinchillas von Franziska Barnert Erfahrung, denn eigentlich suchen sie die ganze Zeit - nach Futter. Die 35-jährige Grafikdesignerin hat ihren Tieren Ratatoui und Peanut einen großen Käfig eingerichtet, in dem sie sich an diversen Leckereien bedienen können, zweimal am Tag gibt es feste Mahlzeiten. Auf dem Speiseplan stehen Heu, Blüten, Kräuter, Pellets, Sämereien, manchmal auch ein Apfelstückchen. Da der Käfig im selben Zimmer steht wie Barnerts Bett, weiß die Besitzerin genau: "Nach zwei Stunden Schlaf stehen die Chinchillas auf und verlangen nach Futter." Und die beiden haben Vorlieben: "Rata liebt Hibiskus, Peanut Zucchini-Kerne."

Vor zwölf Jahren zogen die ersten Chinchillas bei Franziska Barnert ein

Franziska Barnert ist mit Tieren aufgewachsen, die ersten Chinchillas zogen vor zwölf Jahren bei ihr ein. "Nachdem sie sehr seltene und sensible Haustiere sind, die viel Feingespür und Zeit benötigen, habe ich mir über die Jahre hinweg nach und nach Fachwissen über sie angeeignet", erzählt Barnert auf ihrer Website. Einige Zeit lang nahm sie neben ihren eigenen Tieren auch Chinchillas als Pflegestelle auf. Oft waren es Tiere, die aufgrund schlechter Haltungsbedingungen erst wieder aufgepäppelt werden mussten.

Nach ihrem Masterstudium griff Barnert irgendwann zu Bleistift und Papier, um dort einerseits ihre Faszination für die Tiere festzuhalten, und andererseits in eine Fantasiewelt einzutauchen. Mit ihrem Chinchidorf hat sich Barnert ihre eigene Welt mit ihren Tieren erschaffen. Mit "Die Suche nach der Chinfeder" ist ein Kinderbuch mit Zeichnungen und Reimen entstanden - und mit liebevollen Details: Am Rand jeder Seite finden sich gezeichnet die Bissspuren wieder, die für Barnerts Mitbewohner so typisch sind. "Die Zähne müssen abgenutzt werden, um Zahnanomalien zu verhindern", sagt "Franzi" Barnert.

Die Protagonisten des Buches sind Rata und Leo, deren Motto "Angenagt ist angesagt" lautet. Dass die Geschichte in Reimform erzählt wird, hat natürlich einen Grund: "Kinder sind besonders zugänglich dafür", sagt die Autorin, die ihr Buch im Eigenverlag herausgegeben hat.

Die 35-Jährige arbeitet als Projektleiterin in München

Zwar ist Leo mittlerweile aufgrund einer Krankheit gestorben, in der Fantasie und im Buch von Franziska Barnert aber lebt der Nager weiter. Die 35-Jährige Augsburgerin, die schon in Berlin und in Nordrhein-Westfahlen wohnte, lebt mit und für ihre Tiere. Nach dem Bachelorstudium in Design und Projektmanagement sowie dem Masterstudium in Marketing, Vertrieb und Medien arbeitet sie heute als Projektleiterin im digitalen Umfeld in München.

Aufgrund dieser Tätigkeit muss sie ihre Lieblinge auch hin und wieder alleinlassen. Dann legt sie Ratatui und Peanut in die Hände vertrauenswürdiger Sitter aus dem familiären Umfeld, die genau über die Haltungsbedingungen instruiert sind. Und weil die Volieren von Peanut und Ratatoui mit einer Kamera ausgestattet sind, kann sich Franziska Barnert aus der Ferne jederzeit von ihrem Wohlbefinden überzeugen.

Info: Das Buch "Auf der Suche nach der Chinfeder" ist im Eigenverlag erschienen und kann für 19,95 Euro unter www.chinchidorf.de bestellt werden.