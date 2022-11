Freie Wähler nominieren Landtagskandidatin

Die frühere Gessertshauser Bürgermeisterin Claudia Schuster wird im Augsburger Westen als Direktkandidatin nominiert.

Die Freien Wähler haben Claudia Schuster für den Stimmkreis Augsburg-West als Direktkandidatin bei der Landtagswahl nominiert. In diesem Stimmkreis sind neben den westlichen Augsburger Stadtteilen auch die Umlandstädte Gersthofen und Neusäß zusammengefasst. Schuster ist Kreisrätin im Landkreis Augsburg und war Bürgermeisterin in Gessertshausen. Die 54-jährige Informatikerin wohnt in Gersthofen und ist bei der Regierung von Oberbayern tätig. Susanne Rößner aus Augsburg geht als Direktkandidatin für den Bezirkstag im Augsburger Westen an den Start. Rößner ist gelernte Friseurmeisterin und befindet sich in den Endzügen des Studiengangs Soziale Arbeit. Sie ist Vorsitzende der Elternbeiräte aller städtischen Kitas. Beide Kandidatinnen wurden einstimmig gewählt. (skro)

