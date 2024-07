Stadt Augsburg belohnt Schüler, die in den Ferien daheimbleiben

Die Wetteraussichten sind gut: Badewetter. Auch in diesem Jahr haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren vom letzten Schultag am Freitag, 26. Juli, bis zum letzten Ferientag am Montag, 9. September freien Eintritt in den städtischen Freibädern in Augsburg. Das Fribbe, das Bärenkellerbad und das Familienbad gehören dazu. Der Besuch im Lechhauser Freibad ist ohnehin kostenlos.

Es ist ein Angebot für Familien in Augsburg

Sportreferent Jürgen Enninger sagt: „Der freie Eintritt hilft vor allem denjenigen Familien, die ihre Sommerferien in Augsburg verbringen und einen regelmäßigen Freibadbesuch mit Kind und Kegel schmerzlich im Geldbeutel spüren.“ Es gehe auch darum, die Schwimmfertigkeit von Kindern und Jugend zu fördern. Da der Bedarf nach Kinderschwimmkursen nach wie vor sehr hoch sei, bestünden lange Wartezeiten für die Teilnahme.

Aus diesem Grund steigt laut Enninger auch die Anzahl von Badeunfällen in den bayerischen Gewässern. Vor diesem Hintergrund soll für diese Altersgruppe weiterhin ein besonderer Anreiz geschaffen werden, deren Schwimmfertigkeiten zu erlernen oder zu festigen. Der Stadtjugendring leistet mit Streetworkern in den städtischen Bädern vor Ort Unterstützung. Neben klassischen Freizeit- und Sportangeboten steht vor allem die Kontaktaufnahme zu jugendlichen Badegästen im Vordergrund. Marlene Mechold, Vorsitzende des Stadtjugendrings, sagt: „Wir gehen dorthin, wo die Jugendlichen sind. Junge Menschen verbringen ihre Freizeit oft an öffentlichen Plätzen und im Sommer eben auch im Freibad.“ Das Arbeitsfeld der Streetwork-Teams bleibe gleich, nur der Einsatzort sei neu. Die mobilen Sozialarbeiter erreichen auf diese Weise Jugendliche, die durch andere Hilfsangebote nicht angesprochen werden, so Marlene Mechold.