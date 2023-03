Fridays for Future: Mehr als 1100 Demonstranten beim Klimastreik in Augsburg

Zum Klimastreik in Augsburg kommen Menschen jeder Altersgruppe. Für Fridays for Future wurden die elementaren Forderungen bislang nicht erfüllt.

Der Rathausplatz füllt sich am Freitagnachmittag. Es sind nicht mehr in der Hauptsache Schülerinnen und Schüler, wie noch vor ein paar Jahren, die für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen. Es sind Menschen jeden Alters, die sich in Augsburg an der Demonstration beteiligen. Alle eint, dass sie finden, es werde zu wenig, es müsse noch viel mehr für das Klima getan werden. Darunter auch Professorin Angela Oels vom Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg, die für "Scientist for Future" sprach.

Für Demonstrant Thomas ist die vertrocknete Spitze des Christbaums ein Symbol von Waldbrände und Trockenheit. Foto: Silvio Wyszengrad

Für Sabrina, 25, und Leander, 27, ist es die zweite Demonstration von Fridays for Future. Die Erste war in Marburg, seit September leben sie aber aufgrund ihres Berufs in Augsburg und wollen nun hier für den Klimaschutz einstehen. Dafür habe sie Pappkartons beschrieben: "Rettet das Klima, rettet die Zukunft!" steht darauf und "Klimaschutz = Menschenschutz". Es passiere zu wenig in der Politik, kritisiert Leander. "Man müsste die Verkehrswende vorantreiben, Tempolimits auf den Autobahnen einführen", sagt Sabrina. "Erneuerbare Energien fördern und Kohleabbau stoppen", fügt Leander an.

Waldbrände und Trockenheit bereiten einem Teilnehmer große Sorgen

Unter den Demonstranten hat jeder seinen eigenen Grund, sich aktiv an dem globalen Klimastreik der Klimabewegung zu beteiligen. Thomas, 42, hält die vertrocknete Spitze eines Christbaums hoch, die ein Symbol für Waldbrände und Trockenheit sein soll. "In Italien, Österreich und Frankreich haben wir dieses Jahr wieder das Problem der Winterdürre, was bedeuten wird, dass dort im Sommer das Wasser ausgehen kann", sagt er.

Knapp 1500 Demonstranten sind es, die am Freitagnachmittag zusammenkommen, schätzen die Organisatoren der Demo, die Polizei meldet 1160. Mit 300 bis 500 hatten die Organisatoren gerechnet. Vor dem Demonstrationszug, der die Teilnehmer nach den Ansprachen durch die Innenstadt führte, unterstreicht Sarah von Fridays for Future auf dem Podium, dass die Forderungen von der Politik nicht erfüllt wurden. Anstatt den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, werde der Fahrplan ausgedünnt und es herrsche Personalmangel. Die Wälder als CO 2 -Speicher würden nicht genügend geschützt, erneuerbare Energien abgebaut.

Allianz zwischen der Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future

Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katharina Wagner sprach von der ungewöhnlichen Allianz, die Fridays for Future und Verdi für diesen Tag getroffen hätten und sich gegenseitig unterstützen. "Wenn es kein Personal gibt, wird es auch keinen ÖPNV mehr geben", betonte sie. Klimagerechtigkeit müsse durch soziale Gerechtigkeit erreicht werden, sagte Angela Oels. Es müsse gelingen, dass sich eine Mehrheit für den Klimaschutz ausspreche. Nicht durch einen Notstand, sondern über die Wege der Demokratie. So könne es gelingen, alle mitzunehmen und niemanden zu übergehen.

Luis, 20, sprach für das "Antifaschistische Klimatreffen" und plädierte für eine "Systemwende" und einen "antikapitalistischen Klimakampf". Er war am Mittwochabend beim "Offenen Antifaschistischen Treffen" in Oberhausen, das von der Polizei durchsucht wurde und berichtete den Demonstranten davon.