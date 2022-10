Weniger Plätzchen zu Weihnachten? Wie sich die Krise auf Bäckereien auswirkt

Plus Für die Bäckereien ist Weihnachten eine besondere Saison. Doch in diesem Jahr werden steigende Kosten und die Inflation Auswirkungen haben, auch für die Kunden.

Peter Mück ist Innungsobermeister der Augsburger Bäckerinnung und lädt in dieser Funktion jedes Jahr Kollegen, Unterstützer und Geschäftspartner zum Erntedank-Empfang ein. Eigentlich nutzt er dieses Forum nicht für politische Äußerungen. In diesem Jahr aber machte er bei der Veranstaltung im Viermetzhof "gezwungenermaßen" eine Ausnahme: "Die Bäcker haben angesichts der steigenden Kosten und der Inflation eine der schwierigsten Zeiten vor sich. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, werden viele Bäckereien schließen." Für das Weihnachtsgeschäft müsse man sich genau überlegen, wie man es angehe.