Steigende Preise: Augsburger müssen für Brezen, Eis und Pizza mehr bezahlen

Plus Lebensmittelhändler und Gastronomen müssen für Rohstoffe mehr Geld ausgeben. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Kundschaft in der Region.

"Alles ist furchtbar teuer geworden", sagt der Obermeister der Bäcker-Innung Augsburg, Peter Mück. Er spricht für mittelständische Bäckerei- und Konditorei-Unternehmen und für sich selbst. Das Mehl, das die meisten Bäckereien in Augsburg von regionalen Müllern bezögen, sei deutlich teurer geworden. Vergleiche man die Preise vom Oktober 2021 mit den jetzigen, so ergebe sich eine Verdoppelung. Die Konsequenz: Viele Betriebe mussten bei Brezen, Brot und Kuchen die Preise anheben.