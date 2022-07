Friedensfest: Wie ist es um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bestellt?

Das kulturelle Rahmenprogramm zum Augsburger Friedensfest zählt rund 70 Veranstaltungen. Bei der Eröffnung diskutierte unter anderem auch Militärexperte Carlo Masala.

Zusammenhalt ist das Thema des diesjährigen kulturellen Rahmenprogramms zum Friedensfest, das am Montagabend im Rahmen der Augsburger Friedensgespräche im Goldenen Saal des Rathauses eröffnet wurde. Dass dieser Zusammenhalt nicht selten auch auf die Probe gestellt werde, erläuterte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Etwa wenn Menschen nur das eigene "Ich" sehen würden und sich nicht als Teil des Ganzen definierten. "Es wäre gut, wenn man nicht nur um sich kreisen, sondern sich als Teil der Gesellschaft verstehen und dafür einsetzen würde." Positive Beispiele habe sie in den vergangenen Jahren vielfach erlebt. Wenn im Corona-Lockdown Menschen für ältere Bürger eingekauft hätten oder in der Ukraine-Krise, als sich viele Augsburgerinnen und Augsburger solidarisch zeigten und Menschen in der Ukraine und auch Geflüchtete unterstützten. Diese Welle der Hilfsbereitschaft habe sie dankbar und stolz gemacht, so Weber.

Friedensfest Augsburg: Motto stand vor dem Krieg in der Ukraine fest

Durch den Krieg in der Ukraine habe das Thema eine weitere Dimension erhalten, führte Christiane Lembert-Dobler, Leiterin des Friedensbüros, aus. Auf das Motto Zusammenhalt habe man sich aber bereits im vergangenen November geeinigt - als die Wogen der Befürworter und Gegner von Corona-Maßnahmen hochkochten. "Und sich viele Menschen fragten, wem kann ich eigentlich noch vertrauen?" Dass diese Möglichkeit des Streits und der Auseinandersetzung ein Grundpfeiler unserer Demokratie sei, dürfe bei der Betrachtung des Zusammenhalts nicht außer Acht gelassen werden. In rund 70 Veranstaltungen werde sich in den kommenden drei Wochen dem Motto genähert.

Den Anfang machte ein Gespräch mit Prof. Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, sowie Prof. Carlo Masala, Lehrstuhl für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München in der Reihe Augsburger Friedensgespräche. Sie gingen der Frage nach, welche Lehren aus dem Versagen der europäischen Friedensordnung gezogen werden müssen und auf welcher Grundlage in Zukunft der Frieden in Europa zu gewährleisten sei.

Westliche Nationen müssten sich mehr um den Globalen Süden bemühen

So müssten sich die westlichen Nationen künftig stärker um den Globalen Süden bemühen, sagte Masala. Russland stehe nicht so isoliert da, wie viele meinten. Zu kritisieren sei, dass Deutschland für keinen "Plan B" in der Energieversorgung gesorgt habe. "Da wurde zu ausschließlich auf eine Karte gesetzt", betonte Masala im Gespräch mit Moderatorin Birgit Frank vom Bayerischen Rundfunk.

