Für Flüchtlinge des Ukraine-Kriegs gibt es in Augsburg noch freie Betten

Plus Eine genaue Anzahl, wie viele Menschen aus der Ukraine nach Augsburg gekommen sind, können die Behörden noch nicht nennen. Warum sich das demnächst ändern wird.

Von Miriam Zissler

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich unmittelbar in Augsburg aus: Täglich kommen Geflüchtete an. Am Dienstag zählte die Regierung von Schwaben 191 Ukrainerinnen und Ukrainer in ihren Augsburger Einrichtungen. Initiativen und Verbände engagieren sich weiterhin stark bei der Unterstützung der Menschen in der Ukraine und den Kriegsflüchtlingen vor Ort. Das Diakonische Werk Augsburg hat nun ebenfalls Plätze zur Verfügung gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

