Fuggerei begrüßt die dreimillionste Besucherin

Seit 2006 werden in der Augsburger Fuggerei die Besucher gezählt. Nun konnte ein besonderes Jubiläum gefeiert werden.

Die Fuggerei ist ein Publikumsmagnet - das belegen die Zahlen, die seit der Einführung des Eintritts im Jahr 2006 erhoben werden: Am Samstag konnte die dreimillionste Besucherin begrüßt werden. Die Freundinnen Lisa und Sarah, die aus der Nähe von Stuttgart kommen, hatten spontan beschlossen, einen Tagesausflug nach Augsburg zu machen. Dabei durfte ein Besuch in der Fuggerei nicht fehlen – Lisa wurde als die dreimillionste Besucherin der Fuggerei identifiziert.

Die Fuggerei, die jährlich etwa 200.000 Besucher aus der ganzen Welt zählt, bietet vier Museen und reichlich Geschichte. Die 23-jährige Lisa, die in Stuttgart Kunstgeschichte studiert, und ihre Freundin sind begeisterte Kunst- und Kulturliebhaberinnen und waren gespannt auf die 500-jährige Geschichte der Fuggerei.

Zufällig war Ana Majerski beim zweimillionsten Besucher an der Kasse

Ana Majerski, die an diesem Tag an der Kasse arbeitete, händigte ihr das besondere Ticket aus und überreichte zur Feier einen Blumenstrauß sowie andere Produkte der Fuggerei. Wie die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse der Fuggerei, ist auch Ana Majerski Bewohnerin der ältesten bestehenden Sozialsiedlung der Welt. Die 71-Jährige wohnt seit 2012 in der Fuggerei und ist bereits seit acht Jahren an der Kasse tätig. „Nach 38 Jahren in der Gastronomie fehlte mir der Kontakt zu den Menschen, als ich in Rente ging“, erzählte sie. An der Kasse begegne sie Menschen aus der ganzen Welt. Zufällig konnte sie bereits 2017 den zweimillionsten Besucher in Empfang nehmen - ein Ehepaar aus Japan.

Lisa und Sarah erkundeten nach der Übergabe der Tickets die Fuggerei und lösten den erhaltenen Gutschein bei den Tafeldeckern ein. Anschließend besuchten sie den Japanischen Garten im Botanischen Garten. (AZ/ziss)

