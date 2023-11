Fußballfan nach Rangelei auf Bahnsteig freigesprochen

Das Amtsgericht verhandelt gegen einen 20-jährigen Auszubildenden nach einem Handgemenge mit einem Lokführer. Doch wer zugeschlagen hat, bleibt unklar.

Ein Fußballfan aus Augsburg ist vor dem Amtsgericht vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen worden. Der 20-Jährige war angeklagt worden, weil er einen Lokführer am Hauptbahnhof geschlagen und verletzt haben sollte, was ihm aber nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Der Angeklagte selbst bestritt die Schläge.

Rückblick: „Hören Sie auf, lassen Sie den Mann los, er bekommt ja keine Luft mehr“, schreit eine Reisende. Adressat ihrer Forderung: der Lokführer, der seinen Zug aus Treuchtlingen in den Augsburger Hauptbahnhof gefahren hat. Es sind zwei nur kurze Video-Schnipsel, die Rechtsanwältin Martina Sulzberger zur Entlastung ihres Mandanten im Gerichtssaal vorführt, aber sie geben ausschnittsweise einen Eindruck von dem, was da am 14. Januar gegen 20.40 Uhr am Gleis 8 vorfiel.

Prozess in Augsburg um angebliche Attacke auf Lokführer

Schutz suchend sei die damalige Zugbegleiterin („Schaffnerin“) zu ihm in den Führerstand gekommen, berichtete der heute 64-jährige Lokführer im Zeugenstand. Da sei diese Gruppe junger Leute, mutmaßliche Fußballfans, die seit dem Einstieg in Donauwörth für Ungemach gesorgt hätten. Der Schrank einer Sprechanlage an Bord des Zuges sei von Unbekannten geöffnet und über das Telefon unerlaubt allerlei Unverständliches zu den Fahrgästen gesprochen worden. Er habe sich daher an der Endhaltestelle in Augsburg aus dem Fenster des Führerstandes gebeugt, um Fotos mit seinem Dienst-Mobiltelefon von den mutmaßlichen Missetätern zu schießen.

Dann aber sei ihm das Telefon von einem der Männer aus der Hand geschlagen worden. Kurzerhand habe er, so der 64-Jährige, den Täter an Kopf und Hals gepackt, um ihn festzuhalten, bis die Bahnpolizei eintrifft. Es kam zum Tumult. Er, so der 20-jährige Angeklagte gegenüber Richterin Katrin Schmid, habe dem Festgehaltenen helfen wollen. Dazu habe er versucht, die Hände des Lokführers auseinanderzuziehen. Gegen den Kopf geschlagen habe er den Lokführer nicht.

Angeklagter bestreitet die Tat: Freispruch nach Prozess

Nach seiner Erinnerung, so der Lokführer, habe er den Mann losgelassen, nachdem er wahrgenommen habe, dass ihm sein Mobiltelefon von jemandem zurück in seinen Führerstand geworfen worden sei. Der Lokführer war sicher, den Angeklagten als jenen erkannt zu haben, von dem er mit der Faust gegen Schulter und Kopf geschlagen worden sei. Verletzt worden sei er aber nicht. Zwar konnten die Polizisten noch den 20-jährigen Angeklagten feststellen, nicht aber den vom Zugführer festgehaltenen Mann, der unbekannt war und ist.

Die beiden kurzen Videos vom Tumult auf dem Bahnsteig waren dem 20-Jährigen nach Worten von Rechtsanwältin Sulzberger aus der Gruppe der Fußballfans zugeschickt worden. Faustschläge Richtung Lokführer sind dort keine zu erkennen, wohl aber, wie der 64-Jährige jemanden festhält. Vor Gericht war man sich einig, dass („leider“) nicht der gesamte Vorgang mitgefilmt worden sei, dass es also durchaus vor Beginn der Videos schon zu Handlungen wie Faustschlägen hätte gekommen sein können. Das aber hielt allen voran Staatsanwältin Christina Knöpfle für wenig plausibel.

So zeige das Video, dass aufgrund des „Größenunterschiedes“ zwischen dem unten auf dem Bahnsteig stehenden Angeklagten und dem oben aus dem Zugfenster greifenden 64-Jährigen Kopftreffer gegen Selbigen kaum möglich sein könnten. Jedenfalls sei der Angeklagte zu klein dafür. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Lokführer von jemand anderem getroffen worden sei. Aufgrund dieser Unsicherheiten sah sie den Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung gegen den Angeklagten als nicht gesichert an und plädierte auf Freispruch. Das tat auch Verteidigerin Sulzberger im Namen ihres Mandanten. Richterin Schmid sagte in ihrer Urteilsbegründung, auch sie sehe keinen gesicherten Tatnachweis durch den Angeklagten. Also Freispruch.