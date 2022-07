Haftbefehl aufgehoben – früherer FCA-Profi Caiuby darf aus dem Gefängnis

Plus Der ehemalige FCA-Fußballer Caiuby ist wieder ein freier Mann. Der Haftbefehl gegen ihn wurde aufgehoben. Die Vorwürfe wegen Gewalt im Nachtleben sind aber nicht vom Tisch.

Der frühere FCA-Fußballer Caiuby darf das Gefängnis verlassen. Sein Verteidiger Marco Müller bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass beide bestehenden Haftbefehle gegen seinen Mandanten aufgehoben wurden. Wie berichtet, hatte die Polizei Ermittlungen gegen den 34-Jährigen eingeleitet, weil er in den frühen Morgenstunden des 26. Mai vor der Augsburger Disco „Kesselhaus“ einen anderen Mann mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben soll. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl gegen Caiuby wegen Fluchtgefahr erwirkt, den ein Amtsrichter ausstellte.