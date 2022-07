FC Augsburg

Der frühere FCA-Profi Caiuby sitzt in Untersuchungshaft

Vor eineinhalb Wochen war die Welt noch in Ordnung: Caiuby beim Aufwärmen am Rande des Testspiels des FC Augsburg gegen den VfB Eichstätt, bei dem er zuletzt mittrainierte.

Plus Im Jahr 2019 hatte sich der einstige Publikumsliebling des FC Augsburg vor Gericht verantworten müssen, nun gibt es ein weiteres Verfahren. Erneut geht es um Gewalt im Nachtleben.

Von Jan Kandzora

Der frühere FCA-Profi Caiuby hat erneut Probleme mit der Justiz. Nach Informationen unserer Redaktion sitzt der 33-Jährige seit dem vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft im Gablinger Gefängnis; zuvor war er von der Polizei festgenommen worden. Ein Richter am Amtsgericht in Augsburg setzte einen bestehenden Haftbefehl gegen den Fußballer in Vollzug. Hintergrund des Verfahrens ist dem Vernehmen nach der Verdacht, dass Caiuby im Mai im Augsburger Nachtleben eine Gewalttat begangen haben könnte.

