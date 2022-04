Augsburg

Gastro, Bäcker, Friseur: Wo die Preissteigerungen in Augsburg spürbar werden

Plus Gestiegene Rohstoff- und Energiekosten werden für immer mehr Unternehmen in Augsburg zur Belastung. Einige werden die Einbußen an die Kunden weiterreichen.

Die Energie- und Benzinpreise sind so hoch wie nie, selbst in den Großmärkten sind viele Lebensmittel kaum mehr zu bekommen. Der Krieg in der Ukraine hat eine Preisspirale in Gang gesetzt. Der Kostendruck trifft viele Augsburger Unternehmen hart, die sich noch längst nicht von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie erholt haben. Vor allem kleinen Unternehmen, die schon in guten Zeiten mit minimalen Gewinnspannen klarkommen müssen, wird nichts anderes übrig bleiben, als die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Andere hoffen, dass bald alles wieder besser wird, und verzichten zugunsten ihrer Kunden auf einen Teil ihres Gewinns.

