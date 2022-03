Energie

vor 20 Min.

Lechwerke warnen vor Explosion der Energiepreise

Plus Die LEW berichten von einer angespannten Situation an den Energiemärkten. Hält dies an, schließe man steigende Preise nicht aus.

Von Michael Kerler

Bisher sind die Kundinnen und Kunden der Lechwerke von den steigenden Preisen an den Energiemärkten kaum getroffen worden. Das Unternehmen hat über den Jahreswechsel seine Tarife konstant gelassen, in der Grundversorgung sind die Kosten sogar leicht gesenkt worden, nachdem die Ökostromumlage zum Jahreswechsel zurückgegangen war. Dies könnte sich aber ändern. "Die Preise an den Energiemärkten sind in den letzten Monaten förmlich explodiert", sagte Vorstand Dietrich Gemmel auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens. "Sie liegen sowohl für Strom als auch für Gas ein Vielfaches über dem Niveau, das wir noch 2020 gesehen haben", warnte er. "Der Krieg in der Ukraine hat die ohnehin sehr angespannte Situation noch weiter verschärft", sagte Gemmel.

