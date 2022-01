Augsburg

18:30 Uhr

Gastro-Kritik: Für wen sich ein Besuch im neuen "Toyako" in Augsburg lohnt

Plus Im "Toyako" in Augsburg können Gäste per iPad Sushi und mehr bestellen. Macht da das Essen Spaß? Und noch wichtiger: Schmeckt es auch? Unsere Gastro-Kritik.

Von Daniela de Haen

Es fühlt sich an wie Onlineshopping. Scrollen, scrollen, hier und da etwas entdecken, das gefällt und ab in den Warenkorb damit. Bestellung absenden, warten. Die Lieferung folgt nur wenig später - in Form von frisch zubereitetem Sushi, Algensalat und japanischen Teigtaschen. Wer das neue Lokal "Toyako" in der Augsburger Ludwigstraße besucht, bestellt sein Essen am Tablet. Die Wünsche werden dann direkt an die Küche übermittelt und schließlich von einer Kellnerin oder einem Kellner an den Tisch gebracht.

