Geplanter Auftragsmord in der Region Augsburg? So läuft der Prozess

Plus Im Raum Augsburg sollte wohl ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Planer des Attentates ist brisant.

Valid D., ein etwas untersetzter, unauffällig wirkender Mann, hat im Prozess bislang kaum etwas gesagt, das ist sein Recht als Angeklagter. Zu den Vorwürfen gegen ihn hat er gänzlich geschwiegen. Es sind Vorwürfe, die enorme Brisanz bergen, denn wenn es stimmt, was die Ermittler annehmen, dann hat der 47-jährige Russe einen Auftragsmord im Raum Augsburg vorbereitet - wohl auf Geheiß des Sicherheitsapparates der tschetschenischen Regierung. Opfer sollte demnach Mokhmad A. sein, 27 Jahre alt, seit 2017 Asylbewerber in Deutschland und ein öffentlich auftretender Kritiker des Kadyrow-Regimes.