Getreidefeld in Brand: Feuerwehr rückt zu Einsatz in Göggingen-Süd aus

Am Sonntagnachmittag gerät zwischen Göggingen und Inningen ein landwirtschaftlich genutztes Feld in Brand. Die Augsburger Feuerwehr ist im Einsatz.

Zwischen Göggingen-Süd und Inningen ist am Sonntagnachmittag ein Feld in Brand geraten. Die Feuerwehr ist bereits am Brandort, um das Feuer zu löschen. Wie auf ersten Aufnahmen zu sehen ist, ist neben Kräften der Feuerwehr auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Feld gerät bei Göggingen-Süd in Brand: Augsburger Feuerwehr löscht

Bereits in den vergangenen Tagen waren in der Region immer wieder Getreidefelder in Brand geraten, zuletzt ging ein Weizenfeld bei Langweid in Flammen auf. Wie es zum Brand zwischen Göggingen-Süd und Inningen kam, ist bis dato unklar. Zuletzt war aber wegen anhaltender Trockenheit vor erhöhter Brandgefahr im Raum Augsburg gewarnt worden.

