Augsburg

vor 20 Min.

Widrige Umstände: Wie die Feuerwehr zwei Großbrände bekämpfte

Plus Die Augsburger Feuerwehren müssen am Sonntagnachmittag zu zwei großen Bränden ausrücken. Die Bedingungen erschweren die Einsätze. Verletzt wird niemand.

Von Max Kramer

Es ist kurz nach 13.30 Uhr, als sich am Sonntag über Lechhausen eine dichte, schwarze Rauchwolke erhebt. Zu sehen ist sie weit über die Stadtgrenzen hinaus, auch Brandgeruch macht sich breit. Es dauert nicht lange, bis die Ursache klar ist: Die Lagerhalle eines Autoverwerters in der Stätzlinger Straße ist in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind schnell am Ort des Geschehens. Sie bringen das Feuer rasch unter Kontrolle, um etwa 14.50 Uhr ist es gelöscht. Doch lange dauert es nicht bis zum nächsten Einsatz: Aus dem Süden der Stadt kommt die Meldung, dass ein Gerstenfeld zwischen Göggingen und Inningen in Brand geraten ist. Erneut rücken die Einsatzkräfte aus – zur nächsten Löschaktion unter schwierigen Bedingungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen