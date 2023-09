Globaler Klimastreik: Fridays for Future geht auch in Augsburg auf die Straße

An diesem Freitag wollen Klimaschützer auch in Augsburg auf die Straße gehen. Nach einer Flaute habe man wieder mehr Zulauf, sagen die Organisatoren.

Die Klimaschutz-Bewegung " Fridays for Future" rufte an diesem Freitag (15. September) zum globalen Klimastreik auf - auch in Augsburg ist dazu eine Veranstaltung geplant. Um 16 Uhr beginnt eine Demonstration auf dem Königsplatz, der Klimastreik soll bis etwa 19 Uhr dauern. Die Organisatoren erwarten mehrere hundert Teilnehmer. Die Augsburger Gruppe von Fridays for Future teilt mit, nach einer "Flaute" seien inzwischen wieder zahlreiche neue Aktive hinzugekommen - deshalb habe man den Klimastreik auch in diesem Jahr organisieren können.

Klimastreik in Augsburg: Kritik auch an der Bundesregierung

Die Aktivisten verweisen in ihrer Ankündigung zum Streik auf globale Rekordtemperaturen und zunehmende "zerstörerische Extremwetterereignisse" wie Hitze, Trockenheit, Dürre und Brände, aber auch Starkregen, Überflutungen und Stürme. Kritik äußern sie an der aus ihrer Sicht unzureichenden Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Zur Teilnahme an der Demonstration ruft auch der Bund Naturschutz in Bayern auf, der eine "klimagerechete und soziale Mobilitätswende" fordert. Auch die Augsburger Grünen beteiligen sich am Aufruf zum Klimastreik. (AZ)

Lesen Sie dazu auch