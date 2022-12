Augsburg

vor 59 Min.

Go-Ahead-Probleme: Viele Züge sind repariert, Einschränkungen bleiben

Plus Nach massiven Problemen im Bahnverkehr im Raum Augsburg geht es laut Go-Ahead mit der Reparatur der Züge voran. Trotzdem halten Verspätungen und Ausfälle an.

Von Max Kramer

Der Mann an Gleis 6 am Augsburger Hauptbahnhof ist stinksauer. Er schimpft laut, streckt seinen Mittelfinger in die Luft. Der blaue Zug Richtung Ulm, der ohnehin eine halbe Stunde Verspätung hatte – weg, gerade davongefahren. "Erst war angezeigt, dass der Zug auf Gleis 7 kommt. Das ging aber nicht, weil dort ein anderer Zug stand", erzählt der Mann, der aus Norddeutschland kommt und wegen der Feiertage im Raum Augsburg ist. "Ein Mitarbeiter hat dann gesagt, ich solle es doch mal an Gleis 8 oder 9 probieren. Ich bin rübergelaufen, doch der Zug dort war leer. Dann kam plötzlich der richtige Zug auf Gleis 6 – und ist mir vor der Nase weggefahren. Ich bin extrem genervt." Szenen wie diese sind am Augsburger Hauptbahnhof inzwischen seltener geworden; doch die Einschränkungen im Bahnverkehr von Go-Ahead halten nach wie vor an.

