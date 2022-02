Großbrand zerstört ehemalige Autowerkstatt im Bärenkeller

Der Einsatz war nicht ungefährlich, da Explosionsgefahr bestand. Auf dem Gelände befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Menschen. Wie hoch der Schaden ist.

Großeinsatz für Feuerwehrleute aus Augsburg am Samstagnachmittag zur Bundesliga-Anstoßzeit: Gegen 15.30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberhausen und Kriegshaber durch mehrere Notrufe zu einem Werkstattbrand in den Zaunkönigweg gerufen. Schon auf der Anfahrt war eine große Rauchentwicklung im Stadtteil Bärenkeller erkennbar. Menschen kamen beim Brand nicht zu Schaden. Auf dem Areal hielt sich am Samstagnachmittag niemand auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wohnhaus war mit schwarzem Brandrauch verschmutzt

Der Schaden ist beträchtlich. Genaue Angaben zur Schadenshöhe seien allerdings verfrüht, sagte am Sonntag ein Sprecher der Polizei. Zwischen 200.000 und 400.000 Euro könnte der Schaden liegen, hieß es. Auf dem Areal befinden sich ein Wohnhaus und eine nicht mehr genutzte Werkstätte. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen am Samstagnachmittag meterhoch die Flammen aus den Werkstattfenstern. Auch das angrenzende Wohnhaus war völlig mit schwarzem Brandrauch verschmutzt.

Der Einsatz im Bärenkeller war nicht ungefährlich. Es bestand Explosionsgefahr. Foto: Berufsfeuerwehr

Um sicher zu gehen, dass keine Menschen sich in den Gebäuden aufhielten, gingen mehrere Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräteträger ins Gebäude. Um das Dach zu kontrollieren, wurde zudem die Drehleiter eingesetzt. Nach Auskunft der Feuerwehr war der Einsatz nicht ungefährlich. Mehrere Gasflaschen mussten gekühlt werden, es habe Explosionsgefahr bestanden.

Der Brand wurde jedenfalls gelöscht. Das Wohnhaus und die Werkstatt wurden mit mehreren Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Nach Stand der Dinge ist fraglich, ob die frühere Werkstatt nochmals genutzt werden kann oder ob das Gebäude abgerissen werden muss. Einen Großeinsatz der Feuerwehr in Augsburg hatte es zuletzt in der Silvesternacht gegeben. Bei einem Brand in der Morellstraße war ein Mann gestorben.