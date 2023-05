Augsburg

Grundschule Hochzoll-Süd: Die Beleuchtung wird auf den neuesten Stand gebracht

Plus Die Beleuchtung an der Grundschule stammt aus verschiedenen Bauphasen und soll nun in allen Bereichen modernisiert werden.

Die Grundschule Hochzoll-Süd gliedert sich in vier verschiedene Bauteile, die unterschiedlich alt sind. Die Elektroanlagen und die Beleuchtung sind jeweils so alt wie die Gebäude, die aus den 60er- bis in die 80er-Jahren stammen. Teile der Anlage wurden bei einer laufenden Brandschutzsanierung und IT-Vernetzung bereits erneuert. Nun sollen die Anlagen ebenfalls auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, die nicht von einer Sanierung betroffen sind. Im Bildungsausschuss wurde dafür grünes Licht gegeben: Es wird mit Kosten in Höhe von 285.000 Euro gerechnet.

Um im gesamten Schulbau einen einheitlichen Stand der Technik zu erreichen, sei eine zusätzliche Maßnahme notwendig, informierte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Gründe) die Stadträte im Bildungsausschuss. Überalterte Elektroverteilungen und Leitungen ohne Schutzleiter sollen ersetzt werden. Der TÜV habe bereits mitgeteilt, dass turnusgemäße Messungen, bei vertretbarem Aufwand, nicht mehr durchgeführt werden könnten. Gleichzeitig würden die energieintensiven veralteten Leuchten, für die ab August keine Leichtstoffröhren mehr erhältlich sind, durch zeitgemäße LED-Leuchten ersetzt.

