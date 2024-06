Augsburg

Häftling aus BKH geflohen: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Verfahren

Plus Auch drei Monate danach ist die spektakuläre Flucht eines Häftlings aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg nicht aufgeklärt. Doch allmählich tut sich etwas.

Von Max Kramer

Erste Versuche, den Mann zu finden, waren gescheitert, da ging die Polizei an jenem Montag Ende März an die Öffentlichkeit. Gesucht war ein Häftling, 47 Jahre alt, der nach einem Klinik-Aufenthalt im Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg in Handschellen entkommen war – und damit verantwortlich für eine der spektakulärsten Fluchtaktionen, die der Raum Augsburg in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Schnell kamen Fragen auf, davon eine besonders drängend: Wie konnte das passieren? Auch jetzt, rund drei Monate danach, ist die Flucht noch nicht aufgeklärt. In den Fall ist aber Bewegung gekommen.

Wegen des Verdachts auf Betrugs- und Diebstahldelikte saß der Mann seit 20. März in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen. Dort verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zwischenzeitlich so massiv, dass er ins BKH gebracht wurde – dabei spielte mutmaßlich eine Suchterkrankung eine Rolle. Die erste Version, wie es an jenem 25. März zur Flucht kam, stellte das Bayerische Justizministerium unter Berufung auf Schilderungen der JVA Gablingen so dar: Der 47-Jährige habe einen kurzen Moment der Unachtsamkeit seines Bewachers genutzt und sei dann geflohen – auch dank einer unverschlossenen Tür, die zu diesem Zeitpunkt repariert worden sei. Der JVA-Mitarbeiter sei dem Gefangenen „sofort hinterhergerannt“, eingeholt habe er ihn aber nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

