Augsburg

06:30 Uhr

"Hat geschimmelt": Wohnungsnot trifft Studierende in Augsburg hart

Plus Die Mieten in Augsburg steigen. Davon sind gerade Studierende betroffen, viele junge Menschen sind auf günstigen Wohnraum angewiesen. Eine Betroffene berichtet.

Von Raya Nouri

Wie schwierig die Wohnungssuche für Studierende in Augsburg sein kann, hat Sabrina Arnsburg erlebt. Die 25-jährige Lehramtsstudentin hat nach eigener Aussage 68 Wohnungsbesichtigungen innerhalb von 13 Monaten hinter sich. Einige der Wohnungen, die sie dabei betreten habe, seien in erbärmlichem Zustand gewesen: "In manchen Wohnungen hat es geschimmelt, in anderen gab es nur teilweise warmes Wasser oder keine Heizung", sagt sie. Sie hat auch eine weitere bizarre Erfahrung gemacht: "Eine andere Wohnung, die ich besichtigt habe, war direkt neben einem Puff", erzählt sie. Aussicht auf einen Platz in einer vom Studierendenwerk angebotenen Wohnung: Fehlanzeige.

Arnsburg befindet sich in einer besonders schwierigen Situation. Als Waise fehlt ihr ein Bürge, zudem hat sie mit der Familienkatze ein Haustier bei sich – was viele Vermieter abschreckt. Doch die 25-Jährige ist bei Weitem nicht die Einzige, die zum gerade begonnenen Sommersemester Probleme bei der Wohnungssuche hat. Michael Noghero, Pressesprecher des Studierendenwerks Augsburg, berichtet, dass Studentinnen und Studenten teilweise monatelang eine Wohnung suchen, besonders wenn sie sich erst spät einschreiben könnten. "Wenn keine Wohnung oder ein WG-Zimmer gefunden wird, pendeln viele Studierende vorübergehend – mit dem Bayerischen Ermäßigungsticket ist das eine günstige Option. Andere wohnen vorübergehend im Hostel, in einer Ferienwohnung oder bei Freunden und Bekannten."

