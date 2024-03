Audi-Fahrer rast mit 123 Stundenkilometer durch 50er-Zone

Die Polizei in Augsburg hat einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Ermittler war der Audi-Fahrer erheblich zu schnell unterwegs

Eine Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Augsburg haben die Beamten am Dienstag in der Haunstetter Straße durchgeführt. "Gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten einen Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in auswärtiger Fahrtrichtung auf Höhe der Tankstelle fest", heißt es von den Ermittlern. Das Messgerät zeigte bei dem Fahrzeug demnach 123 Stundenkilometer an, erlaub seien 50 gewesen. Die Polizei kontrollierte den 38-jährigen Audi-Fahrer im Anschluss. "Er muss aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes mit einer Geldbuße in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen", so die Polizei. (jaka)