Augsburg

08:05 Uhr

14 Gruppen, 260 Kinder: In Haunstetten entsteht eine Riesenkita

Bis zu 260 Kinder sollen in der neuen Kita in Haunstetten spielen und lernen. Baubeginn für das modulare Gebäude mit einem Innenhof zum Spielen ist bereits im Juli.

Plus In Haunstetten soll eine der größten Kitas Augsburgs entstehen, bald wird mit dem Bau gestartet. Die Stadt übernimmt die Trägerschaft – und sieht eine große Herausforderung.

Von Katharina Indrich

Es soll eine der bisher größten Kitas in der Stadt Augsburg werden. 14 Gruppen, sieben für Krippenkinder und sieben für Kindergartenkinder, werden in den kommenden zwei Jahren auf dem neuen Kita-Campus im Gewerbegebiet Haunstetten entstehen. Nach einer mehrjährigen Planungsphase und einigen Verzögerungen soll es nun schnell gehen.

Wie der Projektentwickler Audere Gesellschaftsimmobilien mitteilt, will man nach der bereits erfolgten Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt schon im Juli mit den Bauarbeiten starten. Insgesamt investiert das Unternehmen knapp 24 Millionen Euro in den Neubau. Am südlichen Rand des Gewerbegebietes Haunstetten an der Inninger Straße wird demnach bis 2026 nach den Plänen des Karlsruher Architekturbüros Johnny architecture ein Ensemble aus drei autarken Gebäuden in CO 2 -reduzierter Holz-Hybridbauweise entstehen, das bis zu drei Geschosse umfasst und um eine sichere und sonnengeschützte Dachspielfläche ergänzt wird. Auf dem neuen Kita-Campus sollen zukünftig 259 Kinder, davon 84 Krippenkinder, gemeinsam spielen und lernen. Damit hat die Einrichtung im Vollbetrieb ähnliche Dimensionen wie die Kita St. Elisabeth in Lechhausen, die bislang größte Einrichtung der Stadt. Weil die sieben Kindergartengruppen flexibel geplant sind, können sie bei einem veränderten Bedarf schnell in Krippengruppen umgewandelt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen