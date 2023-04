Hier lernen Jung-Unternehmer von den Fehlern der Kollegen

Beim Gründungspicknick der Augsburger Wirtschaftsförderung treffen (angehende) Gründer aufeinander und helfen sich beim Sprung in die Selbstständigkeit.

Es ist Donnerstag, später Vormittag. Im ersten Stock des Lokal Picnic treffen sich mehrere Menschen - manche kennen sich nicht, und doch haben sie eines gemeinsam: Sie wollen an diesem Tag einen Blick in ihre berufliche Zukunft werfen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg hat zum monatlichen Gründungspicknick eingeladen. Gekommen sind junge Frauen und Männer, die mit ihren Ideen oder ihrem Können begeistern wollen und sich dabei Unterstützung wünschen. Darunter ist auch Solomon Afewerk. Er hat ein Reisebüro eröffnet und Ziele im Angebot, die nicht jeder sofort mit Urlaub verbindet.

Seit 2018 veranstaltet die Wirtschaftsförderung der Stadt einmal im Monat das Gründungspicknick. "Damit möchten wir Gründerinnen und Gründer aller Branchen die Möglichkeit eines offenen Erfahrungsaustauschs in lockerer Atmosphäre bieten", sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Denn der Sprung in die Selbstständigkeit sei nicht einfach. Das wird auch an diesem Vormittag klar. Ganz offen erzählt Lisa Figas, Mitgründerin des mittlerweile erfolgreichen IT-Start-ups TelemetryDeck, von ihren Erfahrungen. Sie berichtet von Fehlern, die ihr während der Gründungsphase passiert sind und Lösungen, um die Probleme wieder in den Griff zu bekommen. Sie wurde von der Wirtschaftsförderung eingeladen, um den Neulingen unter den Gästen Tipps zu geben.

Augsburger Gründer bietet Reisen nach Äthiopien und Eritrea an

Für Solomon Afewerk ist das genau das Richtige. Er hat ein Reisebüro eröffnet und zunächst ausschließlich Reisen in sein Heimatland Äthiopien angeboten, wo er viele Jahre als Touristenführer tätig war. Auch nach Eritrea und Afrika kann man mit Afewerk reisen. Doch er musste lernen, dass dieses Angebot allein zu wenig war. Mittlerweile steht auch Urlaub in klassische Destinationen auf seinem Angebotsplan. "Sich mit anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen, ist für mich entscheidend und hilfreich", erzählt der Mann, der seit 2005 in Augsburg lebt und mehrere Sprachen spricht. Das helfe moralisch wie unternehmerisch und am Ende auch finanziell.

Augsburg gilt unter Fachleuten als aktiver Gründerstandort mit guter Infrastruktur. Mit Xentral, German Bionic, der Rocket Factory, der Ambu Innovation GmbH oder Quantron, sind zuletzt teils (Welt-)Marktführer in ihren Segmenten herangewachsen. Doch Gründungen gibt es auch außerhalb des Hightech- oder IT-Bereichs - beispielsweise in der Gastronomie, bei Friseuren oder Rechtsanwälten. Laut IHK überleben im Durchschnitt jedoch nur 50 Prozent der Neugründungen die ersten fünf Jahre.

Weil neben Wissen auch Geld bei jeder Gründung eine Rolle spielt, ist Antonella Gulino, Existenzgründerberaterin der Stadtsparkasse, beim Gründungspicknick dabei. Der häufig vorgebrachte Vorwurf, in Deutschland oder Augsburg Kapital für die Unternehmensgründung zu erhalten, sei schwierig, weist sie zurück. "Natürlich bekommt nicht jeder einen Kredit. Aber wenn das Konzept und die Personen dahinter überzeugen, dann kümmern wir uns auch um die Finanzierung." Während Corona sei die Anzahl an Nachfragen deutlich gestiegen, mit der Energiekrise und steigenden Zinsen dagegen wieder abgeflacht. Januar und Februar hatte sie keine einzige Anfrage sagt Gulino. Gründerinnen und Gründer seien in dieser Phase zurückhaltender und würden abwarten. "Das ist aber oft gar nicht schlecht, weil dann das Konzept noch einmal zu seinem Vorteil überarbeitet wird."