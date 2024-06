Hochwasser: Für dieses Mal ist Augsburg gut davongekommen

Plus Es wurde in den vergangenen Jahren viel für den Hochwasserschutz in Augsburg getan. Doch weitere Reserven zu schaffen, ist im Hinblick auf den Klimawandel sinnvoll.

Augsburg ist beim Hochwasser von Lech und Wertach am vergangenen Wochenende gut davongekommen: Während im Umland kleinere Flüsse auch in bebauten Gebieten über die Ufer traten, gab es an Lech und Wertach zwar deutlich erhöhte Pegelstände, aber keine Probleme.

Womöglich wäre es auch ohne "Wertach vital" gut gegangen, aber es kann nur gut sein, Reserven beim Hochwasserschutz zu schaffen. Die Lücke beim Flussumbauprojekt auf Höhe des Gögginger Wäldchens sollte jetzt möglichst schnell geschlossen werden, nachdem die Baugenehmigung schon länger fertig ist. Der Freistaat steht in der Pflicht, die Maßnahme, für die vor Jahren schon Kleingärten gerodet wurden, nun zu einem Abschluss zu bringen und das Geld dafür locker zu machen.

