Ladendieb bei Kirche entdeckt: Er muss in U-Haft

Bereits im November 2024 hatte sich in einem Geschäft in der Hochzoller Straße in Hochzoll ein Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden ereignet. Inzwischen nahm die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter fest. Die Polizei spricht von einem „guten Beispiel für die reibungslose Zusammenarbeit der Augsburger Polizeiinspektionen“.

Zusammen mit zwei Komplizen hatte vor einigen Wochen ein Mann Parfüm im Wert von gut 700 Euro aus einem Drogeriemarkt gestohlen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost nahm umgehend die Ermittlungen auf und sicherte Bildmaterial der Tat und der Täter. Bei den darauffolgenden Ermittlungen waren auch weitere Inspektionen aus dem Stadtgebiet eingebunden. Dies führte nun zu einem Ermittlungserfolg.

Am vergangenen Donnerstag war eine Streife der Polizeiinspektion Augsburg Mitte im Bereich der Kirche St. Jakob unterwegs. Dabei fiel den Beamten ein Mann auf, der dem damaligen Ladendieb sehr ähnelte. Bei der Kontrolle des 33-Jährigen erhärtete sich der Verdacht. Zudem fand die Streife scheinbar weiteres Diebesgut im Fahrzeug auf. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er nun am Montag beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 33-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer möglicher Taten und nach den beiden Komplizen laufen indes weiter. (ina)