Höher, billiger, kleiner: Das sollte man über die Oster-Dult wissen

Die Augsburger Dult findet bereits zum 136. Mal statt. Viele Stände kennt man seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Doch was sind die Kuriositäten des Jahrmarktes?

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet die Frühjahrsdult in der Jakobervorstadt erstmals wieder ohne Auflagen statt. Regelmäßige Besucher sind mit vielen Ständen vertraut, denn die meisten Beschickerinnen und Beschicker sind bekannte Gesichter. Doch wer auf der ein Kilometer langen Budenstraße zwischen Jakobertor und Vogeltor genauer hinschaut, findet auch auf der 136. Augsburger Dult etwas Besonderes - beispielsweise die Superlative und Kuriositäten des traditionellen Jahrmarkts.

Jessica Blum brät und serviert Bratwürste auf der Dult. Der Familienbetrieb ist bereits in der sechsten Generation aktiv. Foto: Michael Eichhammer

Das beliebteste Essen auf der Dult? Da müssen Jessica und Daniel Blum nicht lange nachdenken: "Schweinsbratwürstl in der Semmel sind der Klassiker", sagen beide unisono. Der Schausteller-Familienbetrieb ist mit Sohn Samy bereits in der sechsten Generation aktiv.

Das Honighaus gibt es auf der Augsburger Dult – und in Chicago

Einen inoffiziellen "Rekord" hält Sabine Korger von Bienes Honighaus inne - nämlich den für die am weitesten entfernte "Zweigstelle". Diese liegt, einmal im Jahr, auf einem anderen Kontinent: Sabine und Henry Korger, die auch einen Laden für Honig- und Bienenprodukte in Augsburg führen, sind seit 2008 mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Chicago vertreten. Zu ihrer außergewöhnlichsten Geschmacksmischung haben die amerikanischen Kunden das Ehepaar inspiriert: Jalapeño-Honig. "Was bei uns als scharf gilt, ist für die Amis geradezu harmlos", berichtet Sabine Korger.

Gäbe es einen Preis für das Dult-Produkt, das am kontroversesten diskutiert wird, würde man am Stand von Willi Wiltschka fündig: Neben den altbewährten Pflastern wird dort auch Cannabis-Creme angeboten. Manche Passanten reagieren irritiert auf das Stichwort Cannabis. "Viele haben erst mal Berührungsängste und fragen: Wird man davon süchtig, kann man danach noch Auto fahren?", berichtet der Verkäufer Robert Bauer. "Doch das medizinische Cannabis hat nichts mit Rauschgift zu tun", klärt er auf. Seit etwa zwei Jahren ist die Cannabis-Creme legalisiert. Helfen soll das Biobrodukt gegen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen, chronische Entzündungen und Durchblutungsstörungen.

Robert Bauer versichert, dass seine Cannabis-Creme nichts mit Rauschgift zu tun habe. Foto: Michael Eichhammer

Die günstigsten Artikel der Dult findet man bei Feridun Biyikli. Der Händler für Haushaltswaren und Kurzwaren ist seit 1999 vor Ort. Sein Preisknaller: Grußkarten für 50 Cent. Das hochpreisigste Produkt hingegen ist ein Bräter, der bei Pfannen Joschi aus Würzburg angeboten wird. Stolze 168,50 Euro müssen Kulinarik-Enthusiasten für das Gargefäß berappen. "Der Einsatzbereich reicht vom Schweine- oder Gänsebraten über die Ente bis zu Spargel oder großem Eintopf", berichtet Lissi Pitsch. Ihren Ehemann Joachim kennt man in Augsburg seit 40 Jahren als Pfannen Joschi.

Lissi und Joachim Pitsch bieten seit Langem Pfannen an. Foto: Michael Eichhammer

Das längste Produkt der Augsburger Dult kann in diesem Jahr Robert Both von Garten Peter vorweisen. Seine Hochastsäge lässt sich auf eine Arbeitshöhe von knapp sechs Meter ausfahren. "Durch den ziehenden Schnitt des gebogenen japanischen Sägeblatts arbeitet dieses Produkt sauberer als jede Motorsäge", schwärmt der Händler stolz. Garten Peter ist seit rund zehn Jahren auf der Dult vertreten. "Ich werde hier nach den zwei Jahren Pause förmlich überrannt", freut sich Robert Both. "Man merkt, dass die Kunden auf die Eröffnung gewartet haben, das tut meiner Seele gut."

Robert Both demonstriert seine Hochastsäge, die sich auf sechs Meter Höhe ausfahren lässt. Foto: Michael Eichhammer

Schlemmen auf der Dult: Auf 18 Metern gibt es Käse und Antipasti

Den mit drei Metern kürzesten Stand hat Rupert Kimberger. Seit vier Jahren bietet er auf der Augsburger Dult Haushaltswaren, die in Sizilien aus Olivenholz hergestellt werden. Er betont die Qualität: "Das sind Produkte zum Vererben, die gehen nicht kaputt." Das Gegenstück zum kompakten Holzartikel-Stand ist der längste Stand der Dult: Juniorchef Manuel Wolf und sein Team verkaufen auf imposanten 18 Metern Käse und Antipasti.

Für Fans von exklusiven regionalen Produkten haben Marion und Michael Perl, die unter dem Namen Perlenzauber firmieren, etwas ganz Besonderes: Die Liebe zur Augsburger Heimat können Schmuckliebhaber mit einer eigenwilligen Kollektion in den typischen Farben der schwäbischen Metropole stolz zur Schau stellen: Der Augsburg-Schmuck ist neu in diesem Jahr. Der handgemachte Unikatschmuck kombiniert Echtsilber mit Natursteinen wie Koralle, weißer Lava, weißem Achat und Süßwasserperlen. Das typische "Augsburg-Grün" verkörpert der Aventurin-Quarz.

Welche Beschicker-Dynastie ist die älteste auf der Augsburger Dult?

Zum ersten Mal dabei ist der Stand mit den Keramikreiben. Miryam Reinhardt präsentiert dem Publikum ihre handgearbeiteten Keramikreiben aus Spanien mit dem Verve einer Teleshopping-Moderatorin. Doch welche Beschicker-Dynastie ist die älteste auf der Dult? Die Frage lässt sich schwer historisch korrekt beantworten, weiß Dieter Erlinger von Erlinger Süßwaren: "Das Problem ist, dass diese Zahlen nirgendwo bei der Stadt Augsburg dokumentiert wurden." Erlingers Vater war seit circa 1950 vor Ort. Auf eine ähnlich lange Tradition kann auch der Billige Jakob zurückblicken.

Irene Pirthauer (rechts) führt mit ihrem Mann den legendären Stand Billiger Jakob. Foto: Michael Eichhammer

Die Nachfolger Leo und Irene Pirthauer sind selbst zur Institution geworden und verkaufen in der dritten Generation diverse Kurzwaren, Hosenträger, Haushaltsartikel und Co. Dieter Erlinger hofft, dass die Dult nun wieder dauerhaft gesichert sei. Die Sorgen der Pandemie-Phase haben bei ihm Spuren hinterlassen: "Im Hinterkopf ist immer die Sorge, ob das jetzt so bleibt."