Hohe Auszeichnung für Johannes Hintersberger

Der ehemalige Abgeordnete aus Augsburg erhielt den Verfassungsorden.

Der frühere Augsburger CSU-Landtagsabgeordnete und Staatssekretär Johannes Hintersberger ist jetzt mit dem Bayerischen Verfassungsorden geehrt worden. Die Auszeichnung verlieh Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Hintersberger wurde für sein langjähriges Wirken in der Landes- und Kommunalpolitik und sein ehrenamtliches Engagement in Augsburg ausgezeichnet. Er war bis 2023 Landtagsabgeordneter und stellte sich dann nicht mehr zur Wahl. Neben Hintersberger erhielt auch die ehemalige Fachbereichsleiterin der IHK, Josefine Steiger, den Orden. Steiger wurde unter anderem für ihr Engagement bei der Integration von Menschen mit Fluchtgeschichte in den Arbeitsmarkt ausgezeichnet. (skro)