Holbein-Gymnasium: Dach der Schulturnhalle muss dringend saniert werden

Plus Untersuchungen ergaben, dass das Dach der Turnhalle im Altbau des Gymnasiums innerhalb von drei Jahren saniert werden muss. Droht die nächste Hallenschließung?

Die Generalsanierung des Augsburger Holbein-Gymnasiums steht seit Jahren aus. Damit der Schulbetrieb weiterlaufen kann, gibt es immer wieder Teilsanierungen. Mit einem Dringlichkeitsantrag erkundigte sich die Sozialfraktion im Dezember des vergangenen Jahres, welche Schritte die Verwaltung unternimmt, um notwendige Sanierungsmaßnahmen der Turnhalle im Altbau inklusive der sanitären Anlagen voranzutreiben. Im Bildungsausschuss wurde die Anfrage jetzt beantwortet: Die geplanten Maßnahmen werden nicht nur teurer, zwischenzeitlich müsse auch ein Vorhaben vorrangig behandelt werden.

Neben der Erneuerung der Umkleiden in der Turnhalle des Neubaus (Salzstadl) ist am Holbein-Gymnasium eine Sanierung des Daches der Turnhalle im Altbau vorgesehen - samt einer Neugestaltung der dort vorhandenen Umkleiden. Für die erste Maßnahme stehen insgesamt 450.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Für das zweite Sanierungsvorhaben stehen 950.000 im Haushalt 2023 bereit. Allerdings hätten sich inzwischen die Voraussetzungen verändert, berichtete Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) im Ausschuss. "Bei der Sanierung der Umkleiden des Neubaus wird inzwischen mit Kosten in Höhe von einer Million Euro gerechnet." Durch den Umbau könne ein Flächenzuwachs geschaffen werden, der grundsätzlich auch gefördert werden könne, sich aber außerhalb des aktuellen Budgets befinde, heißt es in den Unterlagen des Ausschusses.

