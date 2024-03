Hotel Maximilian's expandiert: Dach vom Nachbarhaus wird abgetragen

In der Katharinengasse ist eine Baustelle. Der Abriss eines alten Gebäudes verläuft Schritt für Schritt. Neubau soll Ende 2025 bezogen werden.

Das Fünfsternehotel Maximilian's hat mit seinen Erweiterungsplänen für Aufsehen gesorgt. In unmittelbarer Nähe zum bestehenden Hotelkomplex entsteht in Augsburgs Innenstadt ein Neubau. Acht Millionen Euro werden investiert. Es handelt sich um einen exklusiven Anbau mit lediglich sieben Suiten. Auf dem Dach wird zudem ein Pool errichtet. Zuvor muss das leer stehende Gebäude in der Katharinengasse abgerissen werden.

Dieses Gebäude wird jetzt abgerissen. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Arbeiten haben begonnen. Die Durchfahrt für Autofahrer ist nicht mehr möglich. Fußgänger kommen an der Engstelle vorbei. Das öffentliche Parkhaus vom Maximilian's kann weiterhin angesteuert werden. Der Abbruch des alten Gebäudes, in dem Büros und Wohnungen untergebracht waren, läuft. Vorerst werden Teile einzeln abgetragen. Ein Kran hievt die Teile vom Dach nach unten. (möh)

