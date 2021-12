Augsburg

Hubertushof: Der Gastwirt aus Leidenschaft verabschiedet sich

Nur noch wenige Tage: Am 31. Dezember, seinem Geburtstag, sperrt Josef Riß den Hubertushof in der Firnhaberau ein letztes Mal auf. Dann übernimmt ein neuer Wirt den Gastbetrieb im Siedler-Stadtteil.

Plus Als Josef Riß in der Gastronomie begann, konnte er zwischen vier Häusern wählen. Er entschied sich für das große Lokal in der Firnhaberau. Nun steigt er aus.

Von Silvia Kämpf

Der 69-Jährige nennt sich "Gastwirt aus Leidenschaft", doch Josef Riß, der vor 29 Jahren den Hubertushof in der Firnhaberau übernahm, befindet sich auf der Zielgeraden. 30 Jahre wollte er den Hubertushof bewirtschaften. "Jetzt", sagt er, "haben wir 29 geschafft." Nach einem "Supersommer", in dem es wettermäßig gepasst hat, übergibt er den Betrieb an Romy Boles, der als Wirt der Maximiliansklause in der Jesuitengasse bekannt ist. Nur die Pandemie durchkreuzte Riß' Pläne, weshalb er an Silvester die schwere Holztüre ein letztes Mal persönlich zusperrt. Denn: "Für nächstes Jahr möchte ich kein Personal suchen müssen", sagt der Geschäftsmann, der sich in den vergangenen Jahren auf drei Festangestellte verlassen konnte, immer wieder aber auch auf bewährte Saisonkräfte zurückgriff.

