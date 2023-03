Augsburg

vor 31 Min.

Rettungsdienst in Augsburg ächzt unter der Dauerbelastung

Plus Die Belastung im Augsburger Rettungsdienst nimmt ungekannte Ausmaße an. Oft sind Nichtigkeiten der Anlass. Die Versorgung steht, aber die Lage ist angespannt.

Von Jan Kandzora, Max Kramer

Robert Augustin hatte nicht nur Schlechtes zu vermelden, als er vor Kurzem im Landratsamt Augsburg das Wort ergriff. Im Rettungsdienst tätig zu sein, sei eigentlich "einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt", sagte der Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Richtung seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, allesamt Politiker und Vertreter von Rettungsorganisationen aus der Region. Zu helfen, sei etwas "Wunderbares". Echte Euphorie wollte sich allerdings nicht so recht breitmachen. Die Rettungskräfte, so ließen sich Augustins Äußerungen deuten, sollten den Kopf hochnehmen – trotz aller Probleme, die es in der Region Augsburg gibt. Und es gibt sie reichlich.

