Inklusionshotel Einsmehr erhält den ADAC-Tourismuspreis Bayern

Das Augsburger Inklusionshotel Einsmehr ist erneut für sein Konzept ausgezeichnet worden. Beim ADAC-Tourismuspreis gelang sogar eine Premiere.

Das Augsburger Inklusions-Hotel Einsmehr ist mit dem ADAC-Tourismuspreis Bayern ausgezeichnet worden. Es war das erste Mal in der Geschichte der Auszeichnung, dass ein erfolgreiches soziales Projekt geehrt wurde. Insgesamt hatten sich 30 Initiativen aus dem Freistaat beworben.

Das Augsburger Inklusionshotel "Einsmehr" ist mit dem ADAC-Tourismuspreis Bayern ausgezeichnet worden. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Hotel Einsmehr überzeugte die Fachjury laut Mitteilung mit seiner Verbindung von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die Hälfte der Beschäftigten sind Menschen mit Handicap. Die Jury lobte zudem das Qualifizierungsprogramm, über das junge Menschen mit Beeinträchtigung für eine Tätigkeit in einem Hotel des allgemeinen Arbeitsmarkts ausgebildet werden. "Inklusion ist für den Tourismus und jede moderne Volkswirtschaft ein Erfolgsfaktor", so Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, in ihrer Grußbotschaft. Sie seien Leuchttürme einer neuen, inklusiven Selbstverständlichkeit.

Augsburger Inklusionshotel "Einsmehr" erhält ADAC-Tourismuspreis Bayern

Einsmehr-Geschäftsführer Jochen Mack warb in seiner Dankensrede um weitere politische Unterstützung im Bereich Ausbildung. Angesichts des Arbeitskräftemangels in vielen Branchen könne man es sich nicht leisten, viele Menschen ohne Berufsausbildung zurückzulassen. "Sie wären eigentlich motiviert, können aber keine fachliche Ausbildung absolvieren, weil sie nicht lesen und schreiben können oder die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen und damit die Berufsschule nicht schaffen. Und ohne Berufsschule gibt es keine Ausbildung in Deutschland", so Mack. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch