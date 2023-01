Unbekannter fragt nach Bank - dann war die Tasche weg

Ein Mann ist in der Augsburger Bahnhofstraße Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Unbekannte fragte ihn nach einer Bank.

Es war am Montag gegen 11.45 Uhr als ein 59 Jahre alter Mann in der Bahnhofstraße in Augsburg von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann hatte gerade eine Bank verlassen und stand schon an seinem Auto. Der Unbekannte fragte ihn laut Polizei nach einer Bank. Der 59-Jährige zeigte sich demnach hilfsbereit und ging mit dem unbekannten Mann bis zur Bank.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er jedoch fest, dass seine Tasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, gestohlen worden war. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: circa 1,78 Meter groß, 60 Jahre alt, schlank, laut Zeugen hatte er ein arabisches Aussehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2110. (ina)