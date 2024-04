Augsburg

06:30 Uhr

Innovationen aus Augsburg: Womit ortsansässige Start-ups überzeugen

Plus Sie erfinden Kühlsysteme für Quantencomputer oder KI-basierte Gesundheitsüberwachung für Kühe: Augsburgs Gründerszene ist in Bewegung und strahlt in die Region.

Von Andrea Wenzel

Moderne Technik Made in Augsburg: Die Start-ups Solidcryo, Perian und NKTEK haben mit innovativen Kühlsystemen für Quantencomputer, einer Plattform für das Cloud-Computing und einer KI-basierten Technik für mehr Tierwohl beim "Businessplan Wettbewerb Schwaben" die Jury überzeugt. Zwar ist dieser Wettbewerb erst der Anfang einer möglichen Karriere, doch er kann ein Sprungbrett sein - wie einst für das Augsburger Unternehmen Secomba, das mittlerweile Teile seiner entwickelten Software an die IT-Größe Dropbox verkauft hat. Auch für den Wirtschaftsstandort selbst sind solche Erfolge wichtig.

2023 registrierte die IHK Schwaben 2220 Gewerbeanmeldungen für Augsburg und die Region. Rund fünf Prozent entfallen auf klassische Start-ups, also Unternehmen mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial - so wie Solidcryo, Perian und NKTEK. Diese jungen Unternehmen haben unter Neugründungen die größten Chancen, sich am Markt zu behaupten und erfolgreich durchzusetzen, so Experten. Die Augsburger Unternehmen Xentral (intelligente Warenwirtschaftssysteme), Secomba (Datenspeicherung in Clouds) oder auch Quantron (Wasserstoff-Lkw) sowie die Rocket-Factory (Luft- und Raumfahrt), teils Marktführer in ihren Bereichen, haben das zuletzt bewiesen und Erfolgsgeschichten geschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen